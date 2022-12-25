الجيش الصيني: نفذنا مناورات حول تايوان ردا على "المؤامرة" الأمريكية

قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات حول تايوان، ردا على "المؤامرات والاستفزازات" المتصاعدة من جانب تايوان والولايات المتحدة، بعد أن سمحت الأخيرة بزيادة المساعدات العسكرية للجزيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن جيش تحرير الشعب الصيني، أجرى اليوم الأحد دوريات للاستعدادية القتالية وتدريبات حول تايوان، بحسب ما ورد في بيان صادر عن قيادة "المسرح الشرقي" التابعة للجيش الصيني.

وأضاف البيان أن الجيش سيتخذ "جميع الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي". وانتقدت وزارة الدفاع الصينية قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، الذي يسمح ببيع أسلحة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار إلى تايوان، للتأكيد على التهديد الصيني وللتدخل في شؤونها الداخلية. وحث مسؤولو الجيش الصيني الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحسابات الصفرية، واحترام المصالح الأساسية للصين ومخاوفها الرئيسية.