هيئة الأزياء تبدأ استقبال المشاركات في برنامج " تصميم الأزياء الاستعراضية "

أعلنت هيئة الأزياء اليوم، بدء استقبال طلبات المشاركين بالبرنامج التدريبي "تصميم الأزياء الاستعراضية"، الذي تنطلق أعماله في جدة من يناير حتى مارس، بهدف تدريب مصممي الأزياء السعوديين في مجال الأزياء الاستعراضية، وتعزيز إمكاناتهم الإبداعية.

ويهدف البرنامج لصقل مهارات 15 مصمما سعوديا عبر التدريبات العملية والتقنية في صناعة الملابس والإكسسوارات الاستعراضية، ودراسة مناهج متخصصة في الأزياء والمنسوجات، وتقنيات التصميم والإنتاج والفوتوشوب وقطع الأنماط، بجانب الدروس التاريخية والثقافية التي تسهم في تعزيز المواهب والخبرات الثقافية، ووضعت عدة معايير لاستقبال المشاركين، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يجيد الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، والقدرة على حضور البرنامج التدريبي في جدة، مع ضرورة أن يمتلك مؤهلا أو خبرة عملية في مجال تصميم الأزياء الاستعراضية والأزياء بشكل عام.

وسيتمكن المشاركون بنهاية البرنامج من الإلمام بتفاصيل تصميم وتطوير هذا النوع من الأزياء، وإعداد المواد وسبر التقنيات الخاصة بها، وتحقيق جودة تصاميم تتناسب مع الأسلوب والفترة التاريخية للعمل، فيما يمثل البرنامج التدريبي الذي يستمر لـ 3 أشهر، فرصة ثمينة لتعلم الأدوات الأساسية في مجال تصميم الأزياء الاستعراضية، وتؤدي دورا لافتا بإجادة السرد المرئي للقصص، وعكس صفات الشخصيات على الأزياء المصممة، وتصوير الفترات الزمنية المختلفة.