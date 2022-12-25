"مانجا العربية" و"المركز السعودي لزراعة الأعضاء" يوقعان اتفاقية تعاون

وقعت "مانجا العربية" التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وذلك في إطار دعم رسالة المركز نحو تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي النهائي في السعودية، من خلال ترسيخ ممارسة التبرع بالأعضاء وزراعتها بأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه قال الدكتور عصام بخاري رئيس تحرير "مانجا العربية": نطمح في "مانجا" إلى إلهام الأجيال القادمة وتحفيز خيالهم من خلال إنتاجات إبداعية تعزز وتقوي المبادئ والقيم السعودية والعربية ومنها ثقافة التبرع بالأعضاء والمساهمة في تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي الدائم في السعودية والعالم العربي.

فيما بين الدكتور طلال القوفي المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، بأن المركز يسعى لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وأنه أحد أسباب إنقاذ المرضى وإيصال هذه الرسالة لتربية النشء الجديد في السعودية على ثقافة التبرع بالأعضاء من خلال مانجا العربية.

الجدير بالذكر أن كلا الطرفين يسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء إيمانا بمبدأ التكافل الاجتماعي والإيثار بالتبرع بالأعضاء - أثناء الحياة أو بعد الوفاة - وبما يحقق الوعي والتكاتف المجتمعي.