"ملخص 2022" .. إنستجرام تطرح خاصية جديدة لمستخدميها

أطلقت منصة الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية "مخلص 2022" لخدمة بث الفيديوهات القصيرة "ريلز" لتنضم بذلك إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى مثل سبوتيفاي وبي ريال التي تتيح للمستخدمين وسيلة لإعادة مشاهدة الفيديوهات التي شاهدوها أو بثوها طوال العام.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة التواصل الاجتماعي أطلقت "قالب ريلز" يعطي المستخدمين طريقة يتم تخصيصها لمشاركة ثلاثة فيديوهات على الأقل مما تم نشرها خلال العام مع متابعيهم. ويمكن للمستخدم اختيار كولاج لعرضه بالتزامن مع مسمع صوتي. وهذا القالب متاح لمستخدمي إنستجرام باللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية بحسب ألكسندرا تيري المتحدثة باسم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة إنستجرام وفيسبوك وواتساب. ولكي يقوم المستخدم بتكوين ريل "ملخص 2022" خاص به يبحث عن زر "أنشئ ريل ملخصك لــ 2022" أو "Create your own recap reel" على صفحة الموقع، فإذا لم يظهر هذا الزر يقوم المستخدم بمراجعة قوالب الريلز واختيار خاصية "ملخص 2022" لكي يبدأ إنشاء الملخص الخاص به.

وبحسب تيري فإن قالب الملخص سيظل متاحا خلال عدة أسابيع من العام المقبل. وأطلقت إنستجرام في العام الماضي خاصية "مراجعة العام" التي أتاحت للمستخدمين مشاركة ما يصل إلى عشرة قصص مما تم بثه طوال العام مع متابعيهم.