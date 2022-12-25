"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية الأوزبكية بـ 2.4 مليار دولار

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع عقد شراء الطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية الأوزبكية لثلاث شركات لغرض خاص في محطات توليد طاقة الرياح وذلك لإنشاء محطة بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة كونجراد في جمهورية كاراكالباكستان الأوزباكستانية.

وستكون محطة كونجراد للرياح، والمعروفة سابقا بمحطة كاراكالباكستان المستقلة لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها لتوليد طاقة الرياح في موقع واحد في آسيا الوسطى وإحدى أكبر المحطات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتم تقليص 2.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا وإمداد 1.65 مليون أسرة بالطاقة.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع بدء الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري بحلول الربع الثالث من عام 2027.