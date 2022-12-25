"سينومي سنترز" تبيع قطعة أرض بحي الرائد في الرياض بـ 644.5 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن إكمال صفقة بيع قطعة أرض بمساحة 115,094.89 مترا مربعا الواقعة في حي الرائد بمدينة الرياض على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك عبدالله (بجوار مشروع مول جوهرة الرياض قيد الإنشاء) بمبلغ إجمالي 644.5 مليون ريال سعودي، لتكون ثاني قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال سعودي تقريبا.

وأتت عملية البيع هذه على خلفية الصفقة الأولى للبرنامج، والتي باعت الشركة خلالها أرضا بمساحة 17,733 مترا مربعا في حي العليا بالرياض بنحو 230.5 مليون ريال سعودي.