شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

أعلنت 3 شركات تأمين يابانية أنها ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية اليوم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وقالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها أمس الجمعة. ولم ترد الشركات الثلاث على اتصالات للحصول على تعليق اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب. وأن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

وقالت نيكي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة جازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بتسعة في المئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.