المؤشرات الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من شركات الطاقة

أغلق المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاعات جماعية مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم في مقابل رفع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود، بينما قفزت أسهم الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع قليلا في نوفمبر، في حين استمر تباطؤ التضخم، ولكن ليس بما يكفي لإثناء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المجلس، بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمائة في أكتوبر.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.72 نقطة أو 0.59 بالمائة ليغلق عند 3845.11 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو 0.19 بالمائة إلى 10495.93 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 178.71 نقطة أو 0.54 بالمائة إلى 33206.20 نقطة.