"لوفتهانزا" تعتزم صرف علاوات لأعضاء مجلس إدارتها رغم الانتقادات الحكومية

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، تمسكها بخطط صرف علاوات طويلة الأجل لأعضاء مجلس الإدارة، حيث رفضت الشركة انتقادات الحكومة الألمانية بهذا الخصوص، التي جاءت على لسان المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت أمس على خلفية المساعدات الضخمة التي قدمتها برلين للمجموعة.

كانت الحكومة الألمانية قدمت إلى المجموعة الألمانية مساعدات إنقاذ بمليارات اليورو، مقابل عدم صرف لوفتهانزا لعلاوات لمديريها خلال الفترة التي تقوم فيها الحكومة بدور لإنقاذ الشركة.

ونفت الشركة صراحة أن يكون مجلس الإشراف قرر صرف مكافآت متغيرة لمجلس الإدارة بأثر رجعي، وقال متحدث باسم لوفتهانزا في فرانكفورت:" ليس هذا صحيحا. فقد تم إلغاء العلاوة السنوية لعام 2021 وكذلك العلاوة السنوية لعام 2020 لمجلس الإدارة بالكامل".

وأضاف المتحدث أنه تم في المقابل إعادة تفعيل المكافآت المتغيرة طويلة الأجل للفترة الزمنية 2021 حتى 2024 و2022 حتى 2025 وذكر أن مجلس الإشراف لمجلس الإدارة أثناء الجائحة حدد أهدافا بهذا الخصوص.

وحصلت على مساعدات حكومية ضخمة في عامي 2020 و2021 حتى تتفادى الانزلاق إلى إفلاس بسبب الركود الذي أصابها إبان أزمة كورونا.

ودعم صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الألمانية مجموعة لوفتهانزا بستة مليارات يورو، مقابل حصة 20 % بشكل مباشر، كما قدم مصرف دعم التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دبليو" قرضا بمليار يورو، وذلك قبل أن تسدد لوفتهانزا المساعدات الحكومية في نهاية 2021 وباعت الحكومة الألمانية حصتها بمكسب زاد عن 700 مليون يورو.

وقوبلت خطوة لوفتهانزا بانتقادات أيضا من نقابات وأحزاب، وقال رئيس كتلة حزب اليسار ديتمار بارتش لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" إن مجلس إدارة لوفتهانزا ليس لديه إحساس بالجو العام بين الشعب الذي يعاني من التضخم ، مضيفا أن الشركة " يتم إنقاذها بأموال الضرائب والآن تصرف علاوات بالملايين، هذا بمثابة سم لتماسك المجتمع".