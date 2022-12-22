ألمانيا: إمدادات تجارة التجزئة تشهد انفراجة جزئية في ديسمبر

أعلن معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد أن مشكلات الإمداد في تجارة التجزئة تراجعت قليلا في المعاملات التجارية خلال فترة عيد الميلاد.

وبحسب المعهد اليوم، فإن 62 في المائة من الشركات التي أجرى المعهد مسحا عليها أعربت عن استيائها من اختناقات في التسليم خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما كانت تبلغ هذه النسبة 71 في المائة في نوفمبر الماضي.

فضلا عن ذلك تراجعت النظرة التشاؤمية لدى تجار التجزئة بالنسبة إلى الأشهر القادمة، بحسب ما جاء في .

وقال كلاوس فولرابه رئيس استطلاعات الرأي بالمعهد اليوم: "الانفراجة تأتي بالنسبة للتجار في التوقيت الصائب تماما، ومع ذلك فإنه لا يزال هناك ثغرات على الأرفف".

وبحسب المعهد، فإن البضائع الناقصة لا تشمل بشكل كبير لعب الأطفال، حيث ذكر ثلث تجار لعب الأطفال فقط أن لديهم نقصا في البضائع خلال الشهر

الجاري. فيما كان النقص في أعلى نسبه في تجارة الإلكترونيات الترفيهية؛ حيث ذكر نحو نصف التجار في هذا القطاع أن لديهم اختناقات في الإمدادات.

كما أنه لا يزال هناك إشكالية في تجارة السيارات، وفي تجارة الأجهزة المنزلية، حيث اشتكى 86 في المائة من التجار في هذه القطاعات من نقص البضائع.