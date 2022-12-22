هيئة السوق تباشر تنفيذ حكم قطعي بإدانة شركة مخالفة للنظام وتغرمها 15 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية أنها باشرت تنفيذ القرار القطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والقاضي بفرض غرامة مالية ضد الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي قدرها 15 مليون ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص. وإلزامها بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين، ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.