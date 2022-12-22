الثقافة توقّع اتفاقية مع "سناب شات" للاستفادة من تقنيات الواقع المعزز 

شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سناب شات" في حي جاكس الثقافي بالدرعية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل.

وتأتي الاتفاقية التي وقّعها ممثّلاً عن الوزارة، نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وممثلاً عن شركة "سناب شات" نائب أول الرئيس للمحتوى والشراكات بن شويرين، ضمن جهود وزارة الثقافة في مد جسور التعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على المستفيد في القطاع الثقافي بالمملكة بمختلف مجالاته، ومن ذلك تعزيز الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في هذا القطاع المحوري الذي تعوّل عليه رؤية 2030 الطموحة في مستهدفات برنامجها التنفيذي "جودة الحياة"، ودعم التعاون في تنفيذ برامج الخدمة المجتمعية، والاستفادة من خدمات الواقع المعزز في البرامج والفعاليات الثقافية التي تطلقها الوزارة، بالإضافة إلى تمكين المواهب من خلال إدراج منهج تدريبي للاستفادة من خدمات "سناب شات".

واختارت شركة "سناب شات" حي جاكس الثقافي بالدرعية ليكون مقراً للشركة ولإستديو صنّاع المحتوى بالمملكة، حيث يعد حي جاكس منصةً إبداعية مرموقة في قلب المملكة، بما يحتضنه من إستوديوهات ومرافق وإمكانات داعمة للإبداع والمبدعين، وتأكيداً لما بات يمثّله الحي من قيمة مؤثرة في القطاع الثقافي السعودي.

وستعمل الشركة من خلال مكتبها في الدرعية على استثمار تقنياتها الرقمية في خدمة البرامج والفعاليات الثقافية المحلية، وتقديم الدعم للقطاع الثقافي بما يتماشى مع خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير المنظومة الثقافية التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي، والإسهام في تطوير محتوى إبداعي لمبادرات وفعاليات الوزارة في جميع قطاعاتها الثقافية الـ 16.

ويعد تطبيق "سناب شات" إحدى المنصات الرائدة في المملكة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في المملكة يصل إلى 20 مليون مستخدم شهرياً، حيث يتيح التطبيق لمجتمع مطوّري المحتوى في المملكة منصة مميزة يتفاعلون عبرها بشكل كبير مع المزايا والتقنيات المبتكرة، مما يتيح للوزارة الاستفادة من المنصة للوصول إلى شريحة كبيرة من المستخدمين للتوعية ببرامجها وفعالياتها الثقافية وحملاتها الترويجية بما يخدم إيصال رسالتها وتحقيق الأهداف المرجوة.