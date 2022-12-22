اليونان: الرهون العقارية ترتفع 30 % خلال 2022

ارتفعت الرهون العقارية الجديدة التي صدرت في اليونان خلال 2022، بنحو 30 في المائة مما كانت عليه في 2021، لتصل إلى 1.2 مليار يورو، بحسب ما ورد في تحليل أعده قسم الأبحاث الاقتصادية في "بنك ألفا".

وأفاد التحليل بأن استرداد قروض الإسكان يعتبر مرضيا، وبحسب تقديرات المختصين، ستستمر عمليات استرداد ائتمان الإسكان في 2023 بنفس المستويات.

وجاء في التحليل الاقتصادي أن "النظرة المستقبلية لسوق العقارات لا تزال إيجابية، ويتم تعزيزها على المدى القصير عبر الحوافز المدرجة في موازنة 2023، مثل تقديم الإعانات للتطوير، والحفاظ على الطاقة في المنازل، وبرنامج القروض منخفضة الفائدة للشباب حتى سن 39 عاما، الذين يقومون بشراء أول سكن لهم".

وبحسب تقديرات البنك، فإن العوامل الضارة التي تؤثر على الطلب في الإسكان وتمنع حدوث انتعاش أقوى، هي ارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم التي ترتفع باستمرار، مما يقلل الدخل المتاح، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات، التي زادت بنسبة 10.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.