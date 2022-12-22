مسؤول أوروبي : رفع معدل الفائدة نصف نقطة ربما يصبح معيارا جديدا

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن رفع معدلات الفائدة، مثل رفعها بواقع نصف نقطة خلال اجتماع البنك هذا الشهر ربما يصبح المعيار، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لمواجهة التضخم المرتفع.

وقال لويس دي جويندوس في حوار نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، إنه على الرغم من التوقعات بركود الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الشتاء، يجب أن تستمر سياسة التشديد النقدي.

وذكرت "بلومبيرج"، أن جويندوس قال إن" زيادة معدل الفائدة 50 نقطة أساس ربما يصبح المعيار الجديد على المدى القريب"، مضيفا "علينا أن نتوقع رفع معدلات الفائدة بهذه الوتيرة لفترة من الوقت".

وأضاف "بعد ذلك سوف تدخل معدلات الفائدة لمنطقة تقييدية"، وقال "الخطوات التي اتخذناها حتى الآن لها تأثير على التضخم، ولكن مازال يتعين علينا أن نقوم بالمزيد".