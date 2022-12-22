الصين تدعو أمريكا إلى احترام قرارات منظمة التجارة العالمية

أعربت وزارة التجارة الصينية، في بيان، عن ترحيبها بحكم منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة الدولية عندما فرضت على منتجات هونج كونج وضع شعار "صنع في الصين"، وأضافت الوزارة أن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة قرار المنظمة وأن تتخذ إجراءات لتصحيح الأخطاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه دعا وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج ألجرنون ياو الولايات المتحدة إلى احترام قرار المنظمة بشأن عدم الحاجة إلى وضع شعار "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، وأضاف ألجرنون أن الحكومة ستراقب عن كثب الخطوة التالية للأمريكيين قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. ويتمحور النزاع حول فرض الولايات المتحدة وضع شعار "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج، بدلا من شعار "صنع في هونج كونج" المعترف به سابقا.

يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أصدرت أمس الأربعاء حكما باعتبار الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية عندما تفرض على منتجات هونج كونج وضع شعار "صنع في الصين"، وفقا لـ "الألمانية".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي ترفض فيها المنظمة الحجة الأمريكية بأن القضايا التجارية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكية لا تخضع لمراجعة المنظمة.

وقالت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في منظمة التجارة العالمية إن الإجراءات الأمريكية لا تتفق مع شروط المنظمة بشأن إعفاء موضوعات الأمن القومي من المراجعة لأن الموقف بين الولايات المتحدة وهونج كونج لا يمثل "حالة طارئة في العلاقات الدولية" وقررت دعوة الولايات المتحدة إلى تعديل الإجراءات بما يتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

ومن ناحيته، قال آدم هودج، المتحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي، "إن الولايات المتحدة ترفض بقوة الحكم ولا تعتزم إلغاء اشتراطات شعار دولة الصنع... لن نتخلى عن تقييمنا ولا عملية صنع قرارنا بشأن موضوعات حيوية للأمن لصالح منظمة التجارة".