الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي الطاقة والمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بعد انحسار التوقعات للتضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة (08:09) بتوقيت جرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفيا أثر جلسة متفائلة في وول ستريت الليلة الماضية.

بحسب "رويترز" فقد سجلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن هذا الشهر أمس الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر كانون الأول مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوتها.

وعلى المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5 بالمائة للجلسة الخامسة على التوالي.