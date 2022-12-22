الأسهم السعودية تحافظ على مسار جانبي بعد موجة التراجع .. والسيولة عند 3.5 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية ثلاث نقاط لتغلق عند 10276 نقطة فاقدة 0.03 في المائة، بينما استقر مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عند 1427 نقطة. وجاء التراجع رغم ارتفاع معظم القطاعات، إلا أن السوق مالت نحو الاستقرار. لا تزال تحافظ على مسارها الجانبي بعد موجة من التراجع، ما قد يمهد لحدوث تغير في اتجاه السوق عند ظهور معطيات إيجابية محفزة. السوق تواجه مقاومة عند مستويات 10370 نقطة تجاوزها يعزز من فرص السوق في تعميق المكاسب بينما الدعم عند مستويات 10100 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 10298 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10248 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 10323 نقطة رابحا 0.42 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10276 نقطة فاقدا ثلاث نقاط بنحو 0.03 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بواقع 747 مليون ريال، لتصل إلى 3.5 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بما يعادل مليون سهم إلى 138 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 34 ألف صفقة بنحو 11 في المائة عند 289 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع 13 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" 1.3 في المائة، ثم "إنتاج الأغذية" بنحو 0.89 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ0.86 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بمقدار 1.15 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ0.89 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 21 في المائة بقيمة 757 مليون ريال، يليه المواد الأساسية 21 في المائة ما يمثل 742 مليون ريال، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية 12 في المائة بنحو 432 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شاكر" بنحو 7.52 في المائة ليبلغ 20.30 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بـ 6.16 في المائة ليصل إلى 91.30 ريال، وحل ثالثا سهم "جاكو" 5.13 في المائة حيث أغلق عند 17.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "شمس" بواقع 3.1 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال، يليه "الأمار" بـ2.2 في المائة إلى 133.60 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" 2 في المائة ليقفل عند 40.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 280 مليون ريال، يليه "شمس" بنحو 275 مليون ريال، وحل ثالثا "كابلات الرياض" بـ187 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية