«نمو» تضيف 100 نقطة بتداولات قيمتها 29 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" مائة نقطة بواقع 0.54 في المائة إلى 18751 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 12 في المائة بما يعادل أربعة ملايين إلى 29 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بما يعادل 208 آلاف سهم لتبلغ 603 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.6 ألف صفقة متراجعة 600 صفقة بواقع 30 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "كير" بنحو 14 في المائة ليبلغ 120 ريالا، يليه "أمواج الدولية" بـ9.7 في المائة ليصل إلى 84.50 ريال، وحل ثالثا سهم "ملان" 9.5 في المائة حيث أغلق عند 34.15 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المركز الآلي" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 82 ريالا، يليه "بنان" بـ3.1 في المائة إلى 58.90 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" 2.9 في المائة مقفلا عند 81.50 ريال.وكان الأعلى تداولا "ملان" بقيمة 14 مليون ريال، يليه "كير" بنحو 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بتداولات قيمتها 2.9 مليون ريال.