تعاملات ضعيفة للبورصات الخليجية .. مخاوف الركود تحد من إقبال المستثمرين

شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تداولات ضعيفة أمس، إذ قللت المخاوف من الركود إقبال المستثمرين على المخاطرة، إلا أن الخسائر كانت محدودة بفضل ارتفاع أسعار النفط.وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.3 في المائة لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات تحت وطأة هبوط سهم هيئة مياه وكهرباء دبي "ديوا" 1.7 في المائة.وبحسب "رويترز"، قال عبدالهادي اللعبي الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في "إمبوريوم كابيتال"، "إن بورصة دبي تراجعت بعد انتعاش بسيط خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تحول المتعاملون لتأمين مكاسبهم"، وأضاف "بصفة عامة، يواصل المؤشر الرئيس التذبذب مع بعض التقلبات".وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، أكثر من 2 في المائة بعدما أظهرت بيانات تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب حد منها تنامي المخاوف بشأن الطلب في الصين وعاصفة جليدية في الولايات المتحدة.وانخفض مؤشر أبوظبي 0.04 في المائة إلى 10331 نقطة. وتراجع سهم "بروج" 0.78 في المائة، و"دانة غاز" 0.22 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.34 في المائة.لكن مؤشر الأسهم القطري ارتفع 0.3 في المائة مدعوما بزيادة 0.9 في المائة لسهم بنك قطر الوطني.وقال وزير المالية القطري، "إن بلاده أقرت موازنة عام 2023 مع توقع زيادة الإيرادات 16.3 في المائة في العام المقبل بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط".ووفقا للعيبي فإن السوق القطرية ارتفعت طفيفا بفضل انتعاش أسعار الغاز الطبيعي.وتراجع مؤشر مسقط 0.42 في المائة ليغلق عند 4797 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ ثمانية آلاف نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة مدعوما بزيادة سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك في البلاد، 2 في المائة.