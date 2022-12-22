11 % انخفاض في صادرات النفط الروسية خلال 20 يوما

تراجعت صادرات النفط الروسية 11 في المائة في الفترة من الأول حتى 20 كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بالشهر السابق بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.وأوضحت صحيفة "كوميرسانت الروسية" اليومية أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا، بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميا تقريبا خلال الفترة المذكورة.ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي 90 في المائة. وقبل الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية، وفقا لـ"رويترز".وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.وفي سياق متصل، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي إنه من الواضح عدم إجراء أي دولة أوروبية لتحقيق ملائم في سلسلة الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب غاز نورد ستريم.وأوضح في تصريحات أمس، "بعد الانفجارات التي وقعت في نورد ستريم، والتي يبدو أنه لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي ستحقق فيها بموضوعية، أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية".