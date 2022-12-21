توقيع اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة الدولية للتمور في الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين السعودية والمجلس الدولي للتمور في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حيث وقع نائب وزير الخارجية ممثلاً لحكومة المملكة، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، على اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية بإنشاء مقر المنظمة في العاصمة الرياض، مؤكداً على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في استضافة المنظمات الدولية.

وأكد حرص المملكة على دعم جميع مبادرات المجلس الدولي للتمور، ومنها ما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية، وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث متميزة تسهم في حل تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النخيل والتمور.

يذكر أن المجلس الدولي للتمور يُعنى بتطوير الشراكة الدولية للنهوض بقطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة مستدامة.