إندونيسيا تعتزم تعليق صادراتها من "البوكسيت" منتصف 2023

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم أن إندونيسيا ستعلق صادراتها من البوكسيت العام المقبل وكشف إجراءات جديدة لتشجيع معالجة المواد الخام في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وكانت البلاد في 2020 خامس أكبر منتج في العالم لهذا الخام المستخدم في صناعة الألمنيوم، وتستخرج 21 مليون طن منه بحسب المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية، تصدر الجزء الأكبر منها إلى الصين، بحسب "الفرنسية".

وقال ويدودو للصحافيين "اعتبارا من يونيو 2023، ستفرض الحكومة حظرا على صادرات خام البوكسيت وتوسع معالجة وتكرير البوكسيت في البلاد".

وتريد جاكرتا أن تطبق ذلك على تطوير شبكة لمعالجة النيكل في الأرخبيل الذي علقت البلاد صادراته في 2020.

وحصلت الدولة الغنية بالموارد على استثمارات كبيرة لبناء مصانع لمعالجة النيكل، معظمها من الصين.

وقال ويدودو إن "الحكومة تواصل تشجيع معالجة الموارد الطبيعية محليا"، مؤكدا أنه "سيتم تقليص صادرات المواد الخام وسيستمر تطوير صناعات معالجة المواد الخام".

وتخوض إندونيسيا، التي تمتلك أكبر احتياطات من النيكل في العالم نزاعا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي منذ تعليق تصدير هذا المعدن الأساسي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الهواتف المحمولة.

واتهمم هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا باتباع سياسة حمائية بسبب تبنيه تدابير لتثبيت الإمدادات والأسعار في سوقه المحلية.

وخلال العام الجاري، علقت جاكرتا موقتا صادرات الفحم وزيت النخيل قبل أن تستأنفها.