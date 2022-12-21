لأول مرة .. جراحة مخ باستخدام الروبوت في جدة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة لأول مرة في إجراء عملية جراحية بالمخ باستخدام الروبوت الآلي، وذلك لتقليل مخاطر وتبعات العمليات الجراحية التقليدية التي تترافق مع كل عملية، وهو ما يتواءم مع رسالته بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى المستفيدين.

وقام فريق جراحي بقيادة الاستشاري الدكتور محمد محفوظ رئيس قسم الأمراض العصبية، والدكتور صالح باعيسى الاستشاري في جراحة الأعصاب، والدكتورة أفنان الخوتاني الاستشاري المشارك في جراحة الأعصاب، بإجراء العملية والتي هدفت إلى استخراج خزعة، لفحص وتحديد وجود أو درجة المرض.

وأوضح الدكتور محمد محفوظ، أن استخدام الروبوت الآلي في جراحة المخ فعال في تعيين النقاط المراد استهدافها جراحيا بدقة متناهية، مما يجنب المريض المضاعفات الجانبية التي تحدث في العمليات التقليدية، مضيفا أن استخدام الروبوت يمكن الجراحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة، قد تتعذر باستخدام الأساليب الأخرى، وأن استخدام هذه التقنية توسع، ليشمل جراحات الصرع الدقيقة والأمراض الحركية الأخرى.

ويشتمل النظام الجراحي الروبوتي على ذراع مزودة بكاميرا، وأذرع آلية متصلة بأدوات جراحية، يقوم من خلالها الجراح بالتحكم في الأذرع، بينما يجلس أمام شاشة تحكم متصلة بحاسب آلي، بالقرب من طاولة العمليات، إذ توفر وحدة التحكم للجراح عرضا مكبرا ثلاثي الأبعاد، وعالي الوضوح لموقع الجراحة.