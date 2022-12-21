الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من أسهم شركات الرعاية الصحية وشركات الكماليات الاستهلاكية، إذ يتجه المستثمرون إلى موسم العطلات وسط توقعات متفائلة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 في المائة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش.

وأغلق المؤشر على انخفاض في الجلسة السابقة لكنه عوض بعض خسائره المبكرة مع استقرار الأسواق بعد هزة أولية تعرضت لها إثر التعديل المفاجئ لسياسة بنك اليابان المتعلقة بالتحكم في عوائد السندات.

وبحسب "رويترز"، تلقى مؤشر ستوكس 600 دعما كبيرا اليوم الأربعاء من أسهم شركات قطاع الكماليات الاستهلاكية، التي تمثل سلعا وخدمات يعدها المستهلكون غير ضرورية ولكنهم يقبلون على شرائها عندما يكون دخلهم كافيا لذلك، بعدما عززت مبيعات نايك الفصلية أداء شركات الملابس الرياضية مثل أديداس وبوما.

وصعد قطاع الرعاية الصحية 0.5 في المائة مدعوما بقفزة 4.4 في المائة في سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية التي أعلنت أن اختبارات مستقلة لأجهزتها التنفسية المشمولة في استدعاء عالمي واسع أظهرت نتائج إيجابية.