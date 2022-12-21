"حصانة" تستحوذ على 10 % من أصول "دي بي ورلد" بـ 9 مليارات ريال

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، توقيع اتفاقية استحواذ على حصة استراتيجية تبلغ 10.2 في المائة في أصول مجموعة "دي بي ورلد"المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة في الإمارات، والهادفة لتمكين التدفق التجاري حول العالم، بقيمة تسعة مليارات ريال، في ثلاثة من الأصول الاستراتيجية (ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية).

ويعد كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية، أحد أهم أصول البنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام، وتمثل الأصول الثلاثة نظاما متكاملا وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لتسعة آلاف شركة حول العالم، وتخدم 3.5 مليارات مستهلك، كما حققت تلك الأصول في 2021 إيرادات تجاوزت سبعة مليارات ريال.