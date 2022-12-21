بداية من يناير .. كوريا الجنوبية ترفع قيود توظيف العمالة الأجنبية

قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع القيود المفروضة على توظيف العمالة الأجنبية بشكل كامل التي تخضع لها بعض الشركات الكورية حاليا بسبب انتهاك القانون الخاص بتوظيف العمالة الأجنبية، بداية من شهر يناير من العام المقبل.

وينص القانون على أن الحكومة يمكن لها أن تفرض قيودا تحظر على الشركات الكورية توظيف العمالة الأجنبية لمدة ثلاثة أعوام، إذا وظفت عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وبحسب "الألمانية"، بلغ عدد الشركات الخاضعة لتلك القيود 1453 شركة حتى الآن، منها 446 شركة تعمل في مجال الإنشاء.

وقال مسؤول في وزارة التوظيف والعمل إن قرار الحكومة سيسهم في حل مشكلة نقص القوى العاملة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن شركات الإنشاءات تعاني من نقص في القوى العاملة بسبب شيخوخة القوى العاملة، ولكن المسؤول أشار أيضا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة حل مؤقت لمشكلة نقص القوى العاملة.