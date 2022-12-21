مايكروسوفت تخطط للاستحواذ على نتفليكس العام المقبل

يبحث ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إمكانية الاستحواذ على شركة نتفليكس خلال العالم المقبل.

في الوقت الحالي الشركتان يعملان سويا، حيث اختارت نتفليكس شركة مايكروسوفت بأن تكون شريك إعلاني لها، كما أن براد سميث رئيس مايكروسوفت، عضوا في مجلس إدارة نتفليكس.

وبحسب رويترز، مايكروسوفت تريد الاستحواذ على نتفليكس بسبب رغبتها في تقديم خدمة بث ألعاب الفيديو عبر أجهزة متعددة، ونتفليكس تستطيع تحقيق ذلك بسبب انخراطها في سوق الألعاب حيث أنها استحوذت على استديو سبري فوكس لألعاب الفيديو خلال هذا العام.

وبحسب القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت (1.8 تريليون دولار) التي تبلغ 13 ضعف شركة نتفليكس، فيمكن لمايكروسوفت تحمل شراء نتفليكس التي تبلغ قيمتها السوقية 190 مليار دولار.