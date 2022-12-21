انخفاض أرباح فيديكس في الربع الثاني

أعلنت شركة فيديكس لخدمات توصيل البريد السريع انخفاض أرباحها للربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت. وبلغت أرباح الشركة 788 مليون دولار، أو 3.07 دولار للسهم، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار، أو 3.88 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت فيديكس عن أرباح معدلة بلغت 815 مليون دولار أو 3.18 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة بعد استبعاد بعض العناصر. وكان محللون يتوقعون أن تكسب الشركة 2.82 دولار للسهم. وانخفضت إيرادات الشركة في ذلك الربع بنسبة 3 في المائة إلى 22.8 مليار دولار من 23.5 مليار دولار في العام الماضي.