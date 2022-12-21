أرباح "نايكي" في الربع الثاني تتجاوز التوقعات .. بلغت 1.33 مليار دولار

أعلنت شركة السلع الرياضية الأمريكية "نايكي" عن أرباح للربع الثاني تجاوزت تقديرات وول ستريت. وبلغت أرباح الشركة 1.33 مليار دولار، أو 0.85 دولار للسهم الواحد. ويأتي هذا بالمقارنة مع 1.34 مليار دولار، أو 0.83 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في المتوسط أن تكسب نايكي 0.65 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة. وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 17.3 في المائة إلى 13.32 مليار دولار مقابل 11.36 مليار دولار في العام الماضي.

