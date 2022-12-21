لجنة في الكونجرس تصوت لصالح نشر سجلات ترامب الضريبية

صوتت لجنة في الكونجرس الأمريكي على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علنا في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافا سياسيا وكذلك غضبا بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة. وقررت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نشر الوثائق، التي حاول الرئيس الأمريكي السابق منذ فترة طويلة حمايتها، وذلك بعد عدة ساعات من النقاش.

ويأتي قرار اللجنة بعد معركة طويلة أسفرت في نهاية المطاف عن تمهيد المحكمة العليا الطريق الشهر الماضي لوزارة الخزانة لإرسال العائدات إلى الكونجرس. وتلقت اللجنة ستة أعوام من السجلات الضريبية لترامب وبعض شركاته.

