الأسهم السعودية تعكس مسارها وتكسب 93 نقطة .. والسيولة عند 4.3 مليار ريال

عكست الأسهم السعودية مسارها لتكسب 93 نقطة، ما يعادل 0.9 في المائة، مغلقة عند 10280 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة، بمقدار 0.99 في المائة إلى 1427 نقطة.

وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات بقيادة المواد الأساسية والمصارف. واستمرت السوق في الحفاظ على مستويات 10100 نقطة، على الرغم من خسارتها أثناء التداول، ما يظهر استمرار النظرة الإيجابية لدى المتعاملين للأسعار الحالية، لكن السوق لم تنشط من ناحية السيولة أو تحقيق اتجاه واضح، ما يبقي حالة الترقب لدى المتعاملين خاصة مع قرب انتهاء العام، وبدء موسم النتائج السنوية للشركات.

استمرار السوق في التماسك يزيد من شهية المخاطرة ويعزز من آمال المتعاملين من انتهاء موجة التراجع الأخيرة، ما يحسن من أداء السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 10159 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10051 نقطة، فاقدا 1.3 في المائة. بينما الأعلى عند 10280 نقطة، رابحا 0.92 في المائة، التي أغلق عندها بمكاسب 93 نقطة.

وارتفعت السيولة 5 في المائة بواقع 222 مليون ريال، لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بما يعادل 27 مليون سهم إلى 137 مليون سهم متداول. أما الصفقات، تراجعت 16 ألف صفقة بنحو 5 في المائة عند 324 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" 1.1 في المائة، ثم الأدوية بنحو 0.81 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية بـ0.66 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بواقع 2.29 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.49 في المائة، وحل ثالثا السلع الرأسمالية بـ1.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 30 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه البنوك 18 في المائة، ما يمثل 766 مليون ريال، وحل ثالثا السلع الرأسمالية 10 في المائة بنحو 440 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "كابلات الرياض" بنحو 8.9 في المائة ليبلغ 41.15 ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بـ 6.18 في المائة ليصل إلى 144.40 ريال، وحل ثالثا سهم "بن داود" 5.23 في المائة حيث أغلق عند 47.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "شمس" بواقع 9.9 في المائة ليغلق عند 16.08 ريال، يليه "تهامة" بـ3.7 في المائة إلى 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "العربي" بمقدار 3.3 في المائة ليقفل عند 31.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 384 مليون ريال، يليه "كابلات الرياض" بنحو 384 مليون ريال، وحل ثالثا "مصرف الراجحي" بـ284 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية