«نمو» تتراجع 65 نقطة بتداولات قيمتها 33 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" أمس 65 نقطة بواقع 0.35 في المائة لتبلغ 18650 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 229 في المائة، ما يعادل 22.8 مليون إلى 33 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 287 في المائة بنحو 601 ألف سهم لتبلغ 811 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت ألفي صفقة مرتفعة 896 صفقة بمقدار 75 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملان" بنحو 30 في المائة ليبلغ 31.20 ريال، يليه "كير" بـ 29 في المائة ليصل إلى 104.80 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" 9.8 في المائة، حيث أغلق عند 90.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسمنت الرياض" بواقع 5.4 في المائة ليغلق عند 30.70 ريال، يليه "آيكتك" بـ 4.7 في المائة إلى 56.20 ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" 3.7 في المائة مقفلا عند 550 ريالا.وكان الأعلى تداولا "ملان" بقيمة 17 مليون ريال، يليه "جاهز" بنحو 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا "برج المعرفة" بتداولات قيمتها 2.2 مليون ريال.