«المركزي الألماني»: تأثير ارتفاع الفائدة يستغرق وقتا .. انخفاض حاد للتضخم في 2024

ذكر يواخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2 في المائة - الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي - سيستغرق بعض الوقت.

وقال ناجل في مقابلة مع محطة "آر تي إل" التلفزيونية أمس إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في كانون الأول (ديسمبر) الجاري بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المائة في نوفمبر الماضي.

وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7 في المائة في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024.

وقال ناجل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين، وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة". وفي محاولة لخفض التضخم في منطقة اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الرابع على التوالي.

يأتي هذا بعد أن تم تجميد سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض بلغ صفرا في المائة لأعوام، لكن الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين هذا العام - مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية - أدى إلى تغيير البنك المركزي الأوروبي لسياسته، وذلك برفع أسعار الفائدة لأول مرة في يوليو الماضي.

وفي أحدث توقعاته، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 8.4 في المائة في عام 2022.

وفي العام المقبل يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 6.3 في المائة، يليه انخفاض آخر إلى 3.4 في المائة في عام 2024.

وبينما تعد أسعار الفائدة المرتفعة الأداة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم، فإنها تشكل عبئا على الاقتصاد أيضا. على سبيل المثال، يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجعل القروض للشركات والأفراد أكثر تكلفة في السداد.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه بيانات نشرت أمس أن مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا تراجع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، ما يعزز الدلائل على احتمال تقلص التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في أوروبا مع انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 28.2 في المائة لنفس الشهر من العام الماضي مقارنة بـ 34.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر. وتوقع محللون أن يسجل نوفمبر زيادة 30.6 في المائة.

ومقارنة بأكتوبر 2022، انخفضت الأسعار 3.9 في المائة، أي أقل من اتفاق الآراء على الانخفاض بنسبة 2.5 في المائة.

وانخفضت أسعار الطاقة 9.6 في المائة عن الشهر السابق مدعومة أساسا بتراجع تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء.

وأورد المكتب بيانات أكثر تفصيلا على موقعه على الإنترنت.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز التضخم في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2025.