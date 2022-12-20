المفوضية الأوروبية تقبل تعهدات أمازون لإنهاء تحقيق الاحتكار

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم موافقتها على التعهدات التي قدمتها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون لوقف التحقيقات التي تجريها المفوضية مع الشركة بدعوى انتهاك قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وبحسب "الألمانية" قالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان إن أمازون ستلتزم أيضا بتغيير العديد من الممارسات التجارية، بما في ذلك خدمة الاشتراك مدفوع الثمن برايم ومنصة باي بوكس.

يذكر أن أمازون تدير متجرا إلكترونيا يتيح للباعة المستقلين بيع منتجاتهم مباشرة للعملاء، في حين أنها تتنافس مع هؤلاء الباعة.

وتستطيع أمازون الوصول إلى كم ضخم من البيانات الخاصة بأنشطة الباعة المستقلين على الإنترنت بما في ذلك البيانات غير المعلنة وهو ما دفع المفوضية وهي المعنية بمتابعة تطبيق قواعد المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق مع أمازون.

والتزمت أمازون بعدم استخدام البيانات غير المعلنة الخاصة بأنشطة الباعة المستقلين لصالح نشاطها في تجارة التجزئة لوقف التحقيق الأوروبي.