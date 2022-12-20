صادرات النفط الروسي إلى الصين تقفز 17 % في نوفمبر

ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المائة عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط للصين.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم أن واردات الخام الروسي، بما يشمل النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، وصلت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".

ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر أو 1.61 مليون برميل يوميا.