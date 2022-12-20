هجرة العقول ..  100 ألف خبير تقني غادروا روسيا بعد الحرب

قال وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادايف، أمام جلسة استماع برلمانية، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 100 ألف متخصص روسي في مجال تكنولوجيا المعلومات غادروا وطنهم منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال شادايف: "في الواقع، إذا نظرنا إلى موجتي المغادرة، فإن نحو 10% من موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات غادروا البلاد ولم يعودوا".

ولكن الوزير أضاف أن 80% من هؤلاء لا يزالون يعملون لدى شركات روسية، وإنه يعارض منعهم من العمل في مواقعهم الحالية.

يشار إلى أن الموجة الأولى من الهجرة حدثت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انطلاق الحرب على أوكرانيا في فبراير

الماضي، والموجة الثانية حدثت بعد أن أمر بوتين بتنفيذ تعبئة جزئية لقوات الاحتياط في روسيا.

ولم يسمح الاتحاد الأوروبي لمعظم الروس الفارين بدخول أراضيه، لذلك لجأ الكثيرون منهم إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، المجاورة. وفي روسيا يتم التنديد بهم أحيانا على أنهم "خونة للوطن". وتناقش الحكومة والبرلمان في روسيا حاليا قانونا من شأنه منع المغتربين الروس من مواصلة العمل لدى الشركات الروسية.

وتعتقد الحكومة في موسكو أن هذا سيوقف المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير من القدرة على البقاء خارج البلاد. وتدور مناقشات حاليا حول القطاعات التي يجب أن تحظى بإعفاء من مثل الحظر.

وأدى النقص في خبراء الكمبيوتر الروس مؤخرا إلى إعفائهم رسميا من أداء الخدمة العسكرية. ومع ذلك، لا يثق العديد من الروس في تأكيدات الكرملين، ويفضلون الابتعاد عن وطنهم.