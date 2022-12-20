برعاية الملك .. انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة في 26 ديسمبر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعقد "المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة"، خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بمشاركة جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير المعرفة وتبادل المعلومات في مجال البيئة والمياه والصحراء، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء، للوصول إلى إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالمياه والبيئة، كما تتماشى أهداف ومحاور هذا المؤتمر مع رؤية 2030 وخاصة في مجال اهتمامها بالبيئة وتوفير المياه والمحافظة عليها، ومع المبادرات التي أعلنتها المملكة وخاصة مبادرة السعودية الخضراء.

ويشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر، مجموعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات التي حصلوا بموجبها على الجائزة وآخر أبحاثهم ومنجزاتهم العلمية، إضافة إلى نخبة من العلماء والشخصيات البارزة لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية والبيئة الجافة وترشيد استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.