الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في شهرين ونصف

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة التي ستسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بمزيد من الارتفاع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة (08:08) بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر ستوكس 600، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9 في المائة والتكنولوجيا 1.6 في المائة.

وهبط قطاع التعدين 1.2 في المائة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بكوفيد - 19 على النشاط الاقتصادي للدولة.

وتراجع سهم أورنج واحدا في المائة بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أن مساعد رئيسها التنفيذي والمدير المالي رامون فرنانديز سيترك الشركة.