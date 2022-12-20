الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في شهرين

أنهى المؤشر نيكاي الياباني التعاملات اليوم عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاعا خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.

وهبط نيكاي 2.46 في المائة ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1905.59 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460 في المائة وهو أعلى مستوى منذ 2015، بحسب ما نشرته "رويترز".

وهبطت سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53 في المائة وأدفانتست 2.98 في المائة كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 في المائة ليكون أكبر الخاسرين في نيكاي.

لكن قطاع البنوك ارتفع اليوم الثلاثاء 5.12 في المائة موضحا انفراجه لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسة للقطاع من القروض والودائع.