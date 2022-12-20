البنيان: نعمل على رفع نسبة الاستثمار وتسهيل تراخيص الأنشطة التعليمية

أكد يوسف البنيان وزير التعليم، أن وزارته تعمل للمساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم، منوها إلى أنهم يعكفون على تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية.

وقال البنيان خلال افتتاحه والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مقر الوزارة في الرياض أمس، إن الوزارة تتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم 750 خدمة حكومية تسهل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الخدمات، تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية، وذلك دعما للدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.

وأوضح البنيان أن الوزارة تهدف من خلال الفرع الجديد إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، مشددا على أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم الخدمات والمنتجات التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية.

ونوه إلى أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال في مقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية. وذكر أن افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات الرؤية من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي، وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.

وأشار وزير التعليم إلى النجاح الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الماضية، أثمرت عن تنفيذ وتشغيل وصيانة عديد من المباني التعليمية في مدن ومحافظات المملكة، ومنها إنشاء 120 مدرسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استوعبت ما يزيد على 102 ألف طالب وطالبة.

وشهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية، لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".