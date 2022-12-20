منذ أعوام، كان لدى الأشخاص خيارات محدودة نوعا ما للتخزين الآمن على السحابة الشخصية، وعلى الرغم من وجود تطبيقات دائما لتحميل الملفات وتخزينها على الهاتف، إلا أنها توفر خيارات خصوصية محدودة، لذلك يأتي تطبيق Proton Drive ليوفر خدمة تخزين الملفات المشفرة في السحابة التي توفر وصولا للبيانات من الهاتف أو عبر نسخة الويب لضمان سهولة الوصول إلى البيانات مع ضمان الخصوصية، حيث يعد التطبيق بديلا جيدا للخدمات المنتشرة للتخزين السحابي بسبب ميزة الوصول إلى الملفات في أي وقت وأي مكان وبمستوى تشفير قوي. ويتميز التطبيق بتقديمه ميزات أمان مثل تشفير البيانات الوصفية للملفات، لذلك لا يمكن للمخترقين تحديد نوع الملف الذي قد يتعاملون معه، كما ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور عرض مؤقتة للمحتوى مع تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة مسبقا، وذلك عندما يريد المستخدم مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين لا يعتمدون على التطبيق ذاته ولفترة محدودة، كما يمكن لتطبيق التخزين السحابي استضافة أنواع مختلفة من الملفات، بما فيها الوثائق والصور والفيديو والمقاطع الصوتية وغيرها.
ويوفر التطبيق عديدا من الخيارات التخزينية بحسب حاجة المستخدمين، حيث يوفر التطبيق بشكل مجاني مساحة تخزين سحابية تبلغ جيجابايت ويمكن ترقيتها إلى 200 جيجابايت من السعة التخزينية وصولا إلى 500 جيجابايت من التخزين مع مزايا خدمات Proton الأخرى مثل البريد والتقويم.
تطبيق Proton Drive .. أداة مميزة للتخزين السحابي المشفر
منذ أعوام، كان لدى الأشخاص خيارات محدودة نوعا ما للتخزين الآمن على السحابة الشخصية، وعلى الرغم من وجود تطبيقات دائما لتحميل الملفات وتخزينها على الهاتف، إلا أنها توفر خيارات خصوصية محدودة، لذلك يأتي تطبيق Proton Drive ليوفر خدمة تخزين الملفات المشفرة في السحابة التي توفر وصولا للبيانات من الهاتف أو عبر نسخة الويب لضمان سهولة الوصول إلى البيانات مع ضمان الخصوصية، حيث يعد التطبيق بديلا جيدا للخدمات المنتشرة للتخزين السحابي بسبب ميزة الوصول إلى الملفات في أي وقت وأي مكان وبمستوى تشفير قوي. ويتميز التطبيق بتقديمه ميزات أمان مثل تشفير البيانات الوصفية للملفات، لذلك لا يمكن للمخترقين تحديد نوع الملف الذي قد يتعاملون معه، كما ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور عرض مؤقتة للمحتوى مع تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة مسبقا، وذلك عندما يريد المستخدم مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين لا يعتمدون على التطبيق ذاته ولفترة محدودة، كما يمكن لتطبيق التخزين السحابي استضافة أنواع مختلفة من الملفات، بما فيها الوثائق والصور والفيديو والمقاطع الصوتية وغيرها.
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