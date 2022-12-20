تطبيق Proton Drive .. أداة مميزة للتخزين السحابي المشفر

منذ أعوام، كان لدى الأشخاص خيارات محدودة نوعا ما للتخزين الآمن على السحابة الشخصية، ‏وعلى الرغم من وجود تطبيقات دائما لتحميل الملفات وتخزينها على الهاتف، إلا أنها توفر خيارات ‏خصوصية محدودة، لذلك يأتي تطبيق ‏Proton Drive‏ ليوفر خدمة تخزين الملفات المشفرة في ‏السحابة التي توفر وصولا للبيانات من الهاتف أو عبر نسخة الويب لضمان سهولة الوصول إلى ‏البيانات مع ضمان الخصوصية، حيث يعد التطبيق بديلا جيدا للخدمات المنتشرة للتخزين السحابي ‏بسبب ميزة الوصول إلى الملفات في أي وقت وأي مكان وبمستوى تشفير قوي.‏ ويتميز التطبيق بتقديمه ميزات أمان مثل تشفير البيانات الوصفية للملفات، لذلك لا يمكن للمخترقين ‏تحديد نوع الملف الذي قد يتعاملون معه، كما ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور ‏عرض مؤقتة للمحتوى مع تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة مسبقا، وذلك عندما يريد المستخدم ‏مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين لا يعتمدون على التطبيق ذاته ولفترة محدودة، كما يمكن ‏لتطبيق التخزين السحابي استضافة أنواع مختلفة من الملفات، بما فيها الوثائق والصور والفيديو ‏والمقاطع الصوتية وغيرها. ‏

ويوفر التطبيق عديدا من الخيارات التخزينية بحسب حاجة المستخدمين، حيث يوفر التطبيق بشكل ‏مجاني مساحة تخزين سحابية تبلغ جيجابايت ويمكن ترقيتها إلى 200 جيجابايت من السعة ‏التخزينية وصولا إلى 500 جيجابايت من التخزين مع مزايا خدمات ‏Proton‏ الأخرى مثل البريد ‏والتقويم.‏