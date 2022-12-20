في الأيام الأخيرة لـ 2022 .. مصنعو الهواتف في الصين يشعلون منافسة 2023 مبكرا

في نهاية كل عام تحتدم المنافسة بين عمالقة التقنية خاصة الشركات الصينية، التي تعمل على الكشف عن أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها، وذلك ضمن استعداداتها للمنافسة في نهاية العام حتى مطلع العام الجديد، خاصة أن هذه الفترة تمثل إحدى الفترات التي يقوم فيها المستخدمون بتحديث أجهزتهم وتغييرها، فخلال الأيام الماضية أقام عديد من الشركات أحداثا خاصة بها للكشف عن جديدها، وكانت أبرز هذه الشركات هي شركة شاومي و”هواوي” و”هونر”.
فقد كشفت “شاومي” عن إطلاق سلسلة Xiaomi 13 بالتعاون مع شركة لايكا، لتقديم مزايا جديدة تشمل التصوير باللون الحقيقي، وعدسة Leica 75mm العائمة، مع أحدث معالج Snapdragon 8 Gen 2، إضافة إلى نظام إدارة البطارية Surge الخاص بـ “شاومي”، حيث تأتي بشاشات تصل نسبتها إلى 93.3 في المائة، مع شاشة AMOLED كاملة بقياس 6.36 بوصة لهاتف Xiaomi 13 ، بزيادة بنسبة 10 في المائة في كفاءة الطاقة، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، بينما يأتي هاتفXiaomi 13 Pro بشاشة أكبر منحنية مزدوجة مقاس 6.73 بوصة، مع سطوع ملء الشاشة يصل إلى 1200 شمعة، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة.
كما تم تجهيز سلسلة XIAOMI 13 بعدسة بصريات احترافية من “لايكا”، ونمطين للتصوير الفوتوغرافي إضافة إلى توفير طول بؤري جديد يبلغ 75 مم لكل من الصور المقربة والصور الشخصية، مع اعتماد الكاميرا الرئيسة لـ Xiaomi 13 Pro على مستشعر بمقاس 1 بوصة من IMX989، في حين تتميز الكاميرا الرئيسة لـ Xiaomi 13 بمستشعر IMX800 مع عدسة بصريات احترافية بمقاس 23 مم / 1.8 لايكا، إلى جانب تجهيز سلسلة Xiaomi 13 بشريحة شحن Surge المطورة ذاتيا، مع نظام إدارة البطارية Xiaomi Surge، حيث يوفر للمستهلكين عمر خدمة أطول وترقية تجربة محسنة، ودعم الشحن السلكي بقدرة 120 واطا، إلى جانب تزويدها بواجهة MIUI 14، التي تتميز بالبساطة، وتمنح الجهاز نظام التشغيل أكثر سلاسة، تعزيز حماية الخصوصية على الجهاز.
كما أطلقت “شاومي” منتجات جديدة للنظام البيئي تشمل ساعة Xiaomi Watch S2، وسماعة Xiaomi Buds 4، وسماعة Xiaomi Sound Pro، وراوتر Xiaomi Router 10000، وجهاز الكمبيوترXiaomi Mini PC . ومن جانبها أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن إطلاق أحدث سلسلة هواتف HUAWEI Mate50، والذي يأتي بتصميم Space Ring المتماثل، وتعتمد على كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة القابلة للتعديل بمقدار عشر نقاط، التي تتضمن التطورات الرئيسة في النظام البصري والهيكل الميكانيكي وتكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور، حيث يتم ضبط الفتحة الذكية تلقائيا لتتناسب مع حجم الفتحة مع المشهد وسيناريو التصوير المحدد في الوضع التلقائي. يسمح الوضع الاحترافي للمستخدمين بضبط عمق المجال يدويا ودرجة التمويه، وتم تضمين الأجهزة والخوارزميات المتقدمة بعمق لتحسين التقاط الصور الثابتة، وتأتي الكاميرا ذات الفتحة الفائقة مزودة بفتحة عدسة كبيرة F1.4، تعمل مع محرك الصور XD Fusion Pro ومدخل إضاءة عال، لضبط سطوع الصورة وتفاصيل الضوء والظل، وتدعم كاميرا بيريسكوب المقربة نطاق تكبير يصل إلى 200X، ما يجعل المشاهد بعيدة أمام أعين المستخدمين.
كما يأتي مدعوما بزجاج “كونلون” القوي للغاية، الذي يعزز مقاومة السقوط بمقدار عشر مرات، ما يجعله أكثر مرونة ويزيد من مقاومة السقوط، ويدعم الهاتف أيضا مقاومة الماء المصنفة IP68 لما يصل إلى ستة أمتار تحت الماء، ما يسمح له بسهولة التعامل مع البيئات الرطبة والمليئة بالغبار، ويأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro بشاشة عالية الوضوح. بمقاس 6.74 بوصة ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، إضافة إلى تقنية تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز لتقليل الوميض وتخفيف إجهاد العين، كما تم تزويده ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي فائقة السرعة بقدرة 50 واطا لتحقيق التوازن الأمثل بين عمر البطارية والشحن السريع وسهولة التنقل، ومدعوم بواجهة التشغيل EMUI 13.
ومن جهتها، كشفت شركة هونر خلال حديثها الخاص عن واجهة المستخدم MagicOS 7.0، وسلسلة هواتف ذكية جديدة من سلسلة Honor 80، والتي هي Honor 80 Pro، و Honor 80، والتي تتميز بكاميرا خلفية رئيسة بدقة 160 ميجابكسل، وبأنهما يحويان معالجا من شركة كوالكوم، إضافة إلى شاشة منحنية من نوع OLED إلى جانب هاتفHonor 80 SE الذي يقدم كاميرا خلفية رئيسة بدقة 64 ميجابكسل ويحوي معالجا من نوعDimensity 900 .
ويعد هاتف Honor 80 Pro الأقوى بين الهواتف الثلاثة، إذ يمتاز بشاشة مقاسها 6.78 بوصة مع معدل تردد قدره 120 هرتز، في حين يأتي هاتف Honor 80 مع شاشة بقياس أصغر قدره 6.67 بوصة، ويحوي Honor 80 Pro معالجا ثماني النواة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، أما معالج هاتف Honor 80 فهو أيضا ثماني النواة من كوالكوم، ومن نوع Snapdragon 782G الذي يعد خلفا لمعالج+Snapdragon 778G ، ويحويان بطارية بسعة 4,800 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة استطاعة 66 واط.
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في نهاية كل عام تحتدم المنافسة بين عمالقة التقنية خاصة الشركات الصينية، التي تعمل على الكشف عن أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها، وذلك ضمن استعداداتها للمنافسة في نهاية العام حتى مطلع العام الجديد، خاصة أن هذه الفترة تمثل إحدى الفترات التي يقوم فيها المستخدمون بتحديث أجهزتهم وتغييرها، فخلال الأيام الماضية أقام عديد من الشركات أحداثا خاصة بها للكشف عن جديدها، وكانت أبرز هذه الشركات هي شركة شاومي و”هواوي” و”هونر”.
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