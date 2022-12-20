في الأيام الأخيرة لـ 2022 .. مصنعو الهواتف في الصين يشعلون منافسة 2023 مبكرا

في نهاية كل عام تحتدم المنافسة بين عمالقة التقنية خاصة الشركات الصينية، التي تعمل على ‏الكشف عن أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها، وذلك ضمن ‏استعداداتها للمنافسة في نهاية العام حتى مطلع العام الجديد، خاصة أن هذه الفترة تمثل إحدى ‏الفترات التي يقوم فيها المستخدمون بتحديث أجهزتهم وتغييرها، فخلال الأيام الماضية أقام عديد ‏من الشركات أحداثا خاصة بها للكشف عن جديدها، وكانت أبرز هذه الشركات هي شركة شاومي ‏و”هواوي” و”هونر”.‏

فقد كشفت “شاومي” عن إطلاق سلسلة Xiaomi 13 بالتعاون مع شركة لايكا، لتقديم مزايا جديدة ‏تشمل التصوير باللون الحقيقي، وعدسة Leica 75mm العائمة، مع أحدث معالج Snapdragon 8 Gen 2، إضافة إلى نظام إدارة البطارية Surge الخاص بـ “شاومي”، ‏حيث تأتي بشاشات تصل نسبتها إلى 93.3 في المائة، مع شاشة AMOLED كاملة بقياس ‏‏6.36 بوصة لهاتف ‏Xiaomi 13 ‏، بزيادة بنسبة 10 في المائة في كفاءة الطاقة، ومعدل تحديث ‏يصل إلى 120 هرتز، بينما يأتي هاتفXiaomi 13 Pro ‏ بشاشة أكبر منحنية مزدوجة مقاس ‏‏6.73 بوصة، مع سطوع ملء الشاشة يصل إلى 1200 شمعة، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة.‏

كما تم تجهيز سلسلة XIAOMI 13 بعدسة بصريات احترافية من “لايكا”، ونمطين للتصوير ‏الفوتوغرافي إضافة إلى توفير طول بؤري جديد يبلغ 75 مم لكل من الصور المقربة والصور ‏الشخصية، مع اعتماد الكاميرا الرئيسة لـ Xiaomi 13 Pro على مستشعر بمقاس 1 بوصة من IMX989، في حين تتميز الكاميرا الرئيسة لـ Xiaomi 13 بمستشعر IMX800 مع عدسة ‏بصريات احترافية بمقاس 23 مم / 1.8 لايكا، إلى جانب تجهيز سلسلة Xiaomi 13 بشريحة ‏شحن Surge المطورة ذاتيا، مع نظام إدارة البطارية ‏Xiaomi Surge، حيث يوفر للمستهلكين ‏عمر خدمة أطول وترقية تجربة محسنة، ودعم الشحن السلكي بقدرة 120 واطا، إلى جانب ‏تزويدها بواجهة ‏MIUI 14، التي تتميز بالبساطة، وتمنح الجهاز نظام التشغيل أكثر سلاسة، ‏تعزيز حماية الخصوصية على الجهاز.‏

كما أطلقت “شاومي” منتجات جديدة للنظام البيئي تشمل ساعة ‏Xiaomi Watch S2، وسماعة ‏Xiaomi Buds 4، وسماعة ‏Xiaomi Sound Pro، وراوتر ‏ Xiaomi Router 10000، ‏وجهاز الكمبيوترXiaomi Mini PC ‏.‏ ومن جانبها أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن إطلاق أحدث سلسلة هواتف ‏HUAWEI Mate50، والذي يأتي بتصميم ‏Space Ring ‏ المتماثل، وتعتمد على كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة القابلة للتعديل بمقدار عشر نقاط، التي تتضمن التطورات الرئيسة ‏في النظام البصري والهيكل الميكانيكي وتكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور، حيث يتم ضبط ‏الفتحة الذكية تلقائيا لتتناسب مع حجم الفتحة مع المشهد وسيناريو التصوير المحدد في الوضع ‏التلقائي. يسمح الوضع الاحترافي للمستخدمين بضبط عمق المجال يدويا ودرجة التمويه، وتم ‏تضمين الأجهزة والخوارزميات المتقدمة بعمق لتحسين التقاط الصور الثابتة، وتأتي الكاميرا ذات ‏الفتحة الفائقة مزودة بفتحة عدسة كبيرة ‏ F1.4، تعمل مع محرك الصور XD Fusion Pro ومدخل إضاءة عال، لضبط سطوع الصورة وتفاصيل الضوء والظل، وتدعم كاميرا بيريسكوب ‏المقربة نطاق تكبير يصل إلى 200‏X، ما يجعل المشاهد بعيدة أمام أعين المستخدمين.

كما يأتي مدعوما بزجاج “كونلون” القوي للغاية، الذي يعزز مقاومة السقوط بمقدار عشر مرات، ‏ما يجعله أكثر مرونة ويزيد من مقاومة السقوط، ويدعم الهاتف أيضا مقاومة الماء المصنفة IP68 لما يصل إلى ستة أمتار تحت الماء، ما يسمح له بسهولة التعامل مع البيئات الرطبة والمليئة ‏بالغبار، ويأتي هاتف ‏HUAWEI Mate50 Pro ‏ بشاشة عالية الوضوح. بمقاس 6.74 بوصة ‏ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، إضافة إلى تقنية تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز لتقليل ‏الوميض وتخفيف إجهاد العين، كما تم تزويده ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير مع دعم الشحن ‏اللاسلكي فائقة السرعة بقدرة 50 واطا لتحقيق التوازن الأمثل بين عمر البطارية والشحن السريع ‏وسهولة التنقل، ومدعوم بواجهة التشغيل ‏EMUI 13‏.‏

ومن جهتها، كشفت شركة هونر خلال حديثها الخاص عن واجهة المستخدم ‏MagicOS 7.0، ‏وسلسلة هواتف ذكية جديدة من سلسلة ‏Honor 80، والتي هي ‏Honor 80 Pro، و Honor 80، والتي تتميز بكاميرا خلفية رئيسة بدقة 160 ميجابكسل، وبأنهما يحويان معالجا من شركة ‏كوالكوم، إضافة إلى شاشة منحنية من نوع OLED إلى جانب هاتفHonor 80 SE ‏ الذي يقدم ‏كاميرا خلفية رئيسة بدقة 64 ميجابكسل ويحوي معالجا من نوعDimensity 900 ‏.‏

ويعد هاتف Honor 80 Pro الأقوى بين الهواتف الثلاثة، إذ يمتاز بشاشة مقاسها 6.78 بوصة ‏مع معدل تردد قدره 120 هرتز، في حين يأتي هاتف Honor 80 ‏ مع شاشة بقياس أصغر قدره ‏‏6.67 بوصة، ويحوي Honor 80 Pro معالجا ثماني النواة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ‏ من كوالكوم، أما معالج هاتف Honor 80 فهو أيضا ثماني النواة من كوالكوم، ومن ‏نوع Snapdragon 782G الذي يعد خلفا لمعالج+Snapdragon 778G ، ويحويان بطارية ‏بسعة 4,800 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة استطاعة 66 واط. ‏