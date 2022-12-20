هل تحظر أمريكا البنود غير التنافسية؟ «1من 2»

غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن في آب (أغسطس)، "بدلا من استجداء العمال لأرباب العمل من أجل الشغل، نشهد اليوم تنافس أرباب العمل على العمال الأمريكيين". ومع ذلك، فإن عديدا من الشركات لا تتنافس على العمال. بدلا من ذلك، تستخدم بنودا غير تنافسية لإجبار موظفيها على البقاء في أماكنهم، مع قيام مزيد ومزيد من أرباب العمل بمقاضاة العمال للبحث عن فرص جديدة. يخضع عشرات الملايين من العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة حاليا لعقود تجبرهم على البقاء في وظائفهم الحالية على الرغم من وجود فرص أفضل في أماكن أخرى، ما يحد من حريتهم في قبول وظيفة أو بدء عمل تجاري في مجالهم.

في الأعوام القليلة الماضية، قام عديد من الولايات - بما في ذلك كولورادو وإلينوي ونيفادا وأوريجون - بتقييد قدرة أصحاب العمل على فرض هذه العقود على العمال. لكن الضعف الأخير لقانون تاريخي بشأن البنود غير التنافسية في مقاطعة كولومبيا يظهر محدودية نهج كل دولة على حدة.

يجب على الحكومة الفيدرالية حظر البنود القسرية غير التنافسية لجميع العمال. في حين أن الديمقراطيين فقدوا أخيرا أغلبيتهم في مجلس النواب، فإن إدارة بايدن لديها سلطة فرض حظر وطني كامل دون تشريع جديد. اعترف الرئيس بهذا الأمر عندما دعا لجنة التجارة الفيدرالية إلى تنظيم البنود غير التنافسية في أمره التنفيذي الكاسح لعام 2021 بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي. وبهذه الروح، يجب أن تتصرف لجنة التجارة الفيدرالية بناء على توصية بايدن وتحظر البنود غير التنافسية في أسرع وقت ممكن.

تؤكد المعركة الممتدة حول حظر العاصمة على الحاجة إلى عمل فيدرالي. في أواخر عام 2020، صوت مجلس العاصمة بالإجماع لحظر البنود غير التنافسية لجميع العمال تقريبا. طعن أرباب العمل والجمعيات التجارية مثل غرفة التجارة في العاصمة على الفور في هذا الإجراء. في تموز (يوليو) 2021، تم استدعاؤنا للإدلاء بشهادتنا لدعم القانون بعد أن أدخل عضو المجلس بروك بينتو تعديلات لإضعافه بشكل كبير.

قدم أرباب العمل حججا جريئة. على سبيل المثال، صرح ممثل عن جمعية المذيعين في ولايتي ديلوير وماريلاند وواشنطن العاصمة أن المذيع يجب أن يكون قادرا على منع مندوب المبيعات من أخذ كل ما تعلمه إلى محطة أخرى. جادلت غرفة التجارة بضرورة منع الموظفين من "النظر عن غير قصد في المعلومات السرية التي تم الحصول عليها من خلال العمل مع شركة منافسة أو تقديمها أو الكشف عنها".

وجد مجلس العاصمة في نهاية المطاف أن حجج أرباب العمل مقنعة وصوت في تموز (يوليو) الماضي لمصلحة إضعاف الحظر. بموجب القانون المعدل، يمكن أن يخضع معظم العمال الذين يتقاضون رواتب تزيد على 150 ألف دولار في العام لشرط عدم المنافسة. في حين أن هؤلاء العمال ميسورون نسبيا، فإن عديدا منهم يتحملون نفقات شهرية كبيرة... يتبع.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2022.