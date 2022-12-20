الأمير فيصل بن سلمان يدشن معرض مشروعات المدينة "MEDEX 2022"

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، أن المدينة تحظى باهتمام خاص في شتى المجالات للارتقاء بها إلى أعلى المستويات في إطار رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لتطلعات المواطن والزائر والمقيم على حدٍ سواء.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض مشروعات المدينة "MEDEX 2022"، الذي تنظمه شركة المقر للتطوير والتنمية - الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة – على مدار 3 أيام، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات.

وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل والتناغم بين القطاعات كافة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، وما يرتبط بالأنسنة لتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، مبيناً أن المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها مدينة المصطفى ﷺ، يجعلها وجهة استثمارية جاذبة.

وأوضح أمير منطقة المدينة المنورة أن التنافس بين القطاعات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع يؤدي إلى تحقيق التميز للوصول الى نهضة تنموية مستدامة.

وعن مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين لمسجد قباء قال الأمير فيصل بن سلمان، "إن المشروع لايستهدف توسعة المسجد للمصلين فقط، بل سيشمل تطوير المنطقة التاريخية المحيطة بالمسجد ليكون مشروعاً حضارياً يثري تجربة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة".

وتحدث أمير المنطقة عن أن تطور المدن وتحقيق مفهوم جودة الحياة يتناسبان طردياً مع تطور القطاعات الصحية والتعليمية، مؤكداً أن الاهتمام بمستقبل المدينة المنورة هو تجسيد للاهتمام بالتاريخ الإسلامي.

واطّلع خلال تدشينه معرض مشروعات المدينة الذي نُظّم تحت عنوان "مهد الضياء وحاضرة المستقبل"، على الأجنحة المشاركة والتي تستعرض حزمة المشاريع المستقبلية في المدينة المنورة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة شركة المقر، المهندس فهد بن محمد البليهشي، حيث يحظى المعرض بمشاركة شركة رؤى المدينة القابضة وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية ومشاريع شركة المقر للتطوير والتنمية وشركة كريم لحلول النقل وشركة طيبة للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري على مستوى المملكة.