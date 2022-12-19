عقد اليوم الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة في العاصمة الأذربيجانية باكو برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح و وزير المالية الأذربيجاني سمير شريفوف، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وقدم منتدى الاستثمار الأذربيجاني – السعودي العديد من العروض الهادفة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية للبلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بهما، إضافةً إلى ما اشتمل عليه المنتدى من جلسات نقاش واجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.

وشهد الاجتماع والمنتدى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني المشترك ومذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات السياحة والموارد البشرية والتشييد والبناء والبنية التحتية .



