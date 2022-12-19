دول الاتحاد الأوروبي تقر 180 يورو سقفا لأسعار الغاز

قال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات - ساعة.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو - ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير فصاعدا.