رقم قياسي لتدفق الغاز الروسي إلى الصين .. زاد 17% على الكميات المتفق عليها

أعلنت عملاق الغاز الروسي جازبروم في بيان عبر تطبيق تليجرام،أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب" قوة سيبيريا" سجل معدلا قياسيا تاريخيا يوميا جديدا في 17 ديسمبر.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن تدفق الغاز اليومي يوم السبت إلى الصين بلغ 16.6 % فوق الكميات المتعاقد عليها. وزادت جازبروم التدفق اليومي للصين الشهر الجاري مقارنة بالخطة السابقة بناء على طلب من ذلك البلد.

وأشارت حسابات وكالة بلومبرج للأنباء المستندة إلى بيانات نشرت يوم الخميس، إلى أن عملاق الغاز الروسي شحن ما متوسطه 173 مليون متر مكعب في اليوم إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق في فترة الأول إلى 15 ديسمبر. وهذا أعلى بنسبة 30 % من المتوسط اليوم في نوفمبر. ومنذ بداية 2022، تراجعت تدفقات جازبروم إلى عملائها الأجانب الرئيسيين إلى 45% من عام سابق، لتصل إلى نحو 98 مليار متر مكعب.

وخفضت الشركة بشكل كبير الشحنات إلى أجزاء من أوروبا جراء الحرب الروسية في أوكرانيا. غير أن الشحنات إلى أوروبا الغربية عبر أوكرانيا مازالت تخضع لسقف عند نحو 42 مليون متر مكعب، بينما وصلت التدفقات اليومية إلى الصين إلى أرقام قياسية ثلاث مرات الشهر الجاري وكان أحدث ارتفاع في 14 ديسمبر الجاري.