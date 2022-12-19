الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مستقرة مع ارتفاع سهم "تسلا"

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها على استقرار اليوم بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر بفعل مخاوف من الركود، بينما زاد سهم "تسلا" بعدما أظهر استطلاعا للرأي أن على إيلون ماسك الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند بدء التعاملات 0.99 نقطة إلى 32921.45 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.43 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 3853.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 2.03 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 10707.44 نقاط.

