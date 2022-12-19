ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من شركات الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مدعومة بشركات الطاقة بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود إذ تعهدت البنوك المركزية الكبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش.

سجل المؤشر يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية.

ومن بين القطاعات الرئيسية، قفزت أسهم الطاقة 1.8 في المائة إذ تلقت أسعار النفط دعما من آفاق انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي للخام بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا الأسبوع الماضي، 0.6 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.