"الاتصالات" تصدر مقياس الجيل الخامس في الرياض للربع الثالث من 2022

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

ويكشف التقرير عن متوسط سرعات التحميل، وتغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض، حيث أظهر بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت في مدينة الرياض 248 ميجابت في الثانية، كما كشف عن وصول نسبة إجمالي التغطية فيها إلى 93.6 في المائة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 283.5 ميجابت في الثانية، فيما حلت موبايلي ثانيا بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 218.13 ميجابت في الثانية، وشركة زين ثالثا بمتوسط سرعة بلغ 206.85 ميجابت في الثانية.

وكشفت الهيئة عن تصدر شركة زين لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في تغطية الجيل الخامس بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 89.9 في المائة، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية (stc)

ثانيا بنسبة 81.7 في المائة، تتبعها موبايلي بنسبة تغطية وصلت إلى 74.2 في المائة.